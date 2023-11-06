Аргентинский футбольный фанат совершил суицид после поражения любимой команды

Накануне в Аргентине завершился финал Кубка Либертадорес, в финале которого встретились футбольные команды "Бока Хуниорс" и "Флуминенсе". Последние одержали победу со счётом 2:1.

После поражения "Бока" 23-летний полицейский из Аргентины по имени Марсело Моралес совершил самоубийство. Характерно, что Моралес предупреждал родных о своём решении в случае проигрыша любимого клуба.

Родственники погибшего призывают молодых парней быть менее импульсивными и думать о своих семьях. Также родные признаются, что после проигрыша "Бока Хуниорс" Марсело Моралес крушил мебель в доме.