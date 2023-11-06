В какой стране лучше всего жить: свежий рейтинг US News and World Report

По итогу комплексного исследования на первое место вышла Швейцария.

Этому способствовали малый процент безработных, низкий уровень коррупции, высокий культурный уровень, отличные социальные условия.

Как известно, большая часть лауреатов Нобелевской премии - граждане Швейцарии. Это указывает на качественное образование и высокую научную активность в стране.

На основе опроса более 17 000 человек были сделаны выводы, что первое место по рейтингу вполне соответствует действительности.

Люди характеризовали страну как место с самыми благоприятными условиями для жизни и хвалили социальную политику руководства.

На втором месте находится Канада, ее назвали индустриальной страной, где широко применяются передовые технологии.

Это государство насыщено рынком труда, отличается высоким образовательным уровнем и качественной медициной. Кроме того, в Канаде стабильная экономика и спокойная политическая обстановка.

Швеция замыкает тройку лидеров. Если верить соцопросу, здесь проживают самые счастливые люди мира. Здесь очень хорошо отдыхать семьей.

Кроме упомянутых стран, в десятку лучших вошли: Австралия (4 место), США (5), Япония (6), Германия (7), Новая Зеландия (8), Великобритания (9), Нидерланды (10).