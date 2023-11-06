В какой стране лучше всего жить: свежий рейтинг US News and World Report

20:05 2023-11-06
В какой стране лучше всего жить: свежий рейтинг US News and World Report

Рейтинг был составлен на основе анализа 87 стран с применением 70 самых разных критериев, в том числе оценивались качество жизни, культура, социальные и экономические условия.

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По итогу комплексного исследования на первое место вышла Швейцария.

Этому способствовали малый процент безработных, низкий уровень коррупции, высокий культурный уровень, отличные социальные условия.

Как известно, большая часть лауреатов Нобелевской премии - граждане Швейцарии. Это указывает на качественное образование и высокую научную активность в стране.

На основе опроса более 17 000 человек были сделаны выводы, что первое место по рейтингу вполне соответствует действительности.

Люди характеризовали страну как место с самыми благоприятными условиями для жизни и хвалили социальную политику руководства.

На втором месте находится Канада, ее назвали индустриальной страной, где широко применяются передовые технологии.

Это государство насыщено рынком труда, отличается высоким образовательным уровнем и качественной медициной. Кроме того, в Канаде стабильная экономика и спокойная политическая обстановка.

Швеция замыкает тройку лидеров. Если верить соцопросу, здесь проживают самые счастливые люди мира. Здесь очень хорошо отдыхать семьей.

Кроме упомянутых стран, в десятку лучших вошли: Австралия (4 место), США (5), Япония (6), Германия (7), Новая Зеландия (8), Великобритания (9), Нидерланды (10).

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