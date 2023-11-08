Столетний режиссер из Нижнего Новгорода женился на 75-летней избраннице

17:42 2023-11-08
Столетний режиссер из Нижнего Новгорода женился на 75-летней избраннице

Культурный деятель Отар Дадишкилиани работает до сих пор и почти ежедневно приезжает в любимый театр оперы и балета.

Режиссер-постановщик Нижегородского академического театра оперы и балета им. Пушкина Отар Дадишкилиани женился в сто лет! Его избранницей стала 75-летняя художница Татьяна Уколова, сообщает СтарХит.

Пара расписалась 7-го ноября в Нижегородском доме бракосочетания. 

Сердечные поздравления Отару Михайловичу и Татьяне Яковлевне. Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, а также взаимопонимания и, конечно, долгих и счастливых лет, — сказали сотрудники загса.

Стой столетний юбилей режиссер отметил в августе. Культурный деятель работает до сих пор и почти ежедневно приезжает в любимый театр, чтобы ставить постановки и следить за организационными процессами.

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