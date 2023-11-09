В 24 года умерла звезда сериала «Ловушка» Патриция Видера

24-летняя польская артистка Патриция Видера, которую зрители знают по ролям в таких сериалах, как «Школа» и «Ловушка», ушла из жизни, сообщает 5-tv.ru.

Звезда также сыграла в эпизодах в молодежных мелодрамах, снялась в реалити-шоу «Проект „Леди“». Девушка, кроме того, была популярным блогером с полутора миллионами подписчиков в TikTok.

Она еще пела и экспериментировала с разными жанрами и коллаборациями.

Пять дней назад Патриция опубликовала фото из клиники и призналась, что у нее большие проблемы со здоровьем.

Ребята, я пережила что-то ужасное… Не знала, что происходящее было настолько серьезным, что какое-то время я уже была близка к ангелам, - писала она.

Последнее свое фото девушка опубликовала в личном блоге за 12 часов до смерти. Информацию о ее уходе подтвердил друг звезды, певец Себастьян Ковальчик.