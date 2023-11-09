Первый фильм, целиком созданный нейросетью, можно будет увидеть в 2024 году

Изображения выполнены очень детально, актеры, занятые в картине, кажутся живыми людьми.

Жанр фильма Genesis - научная фантастика, есть намек на супергеройскую тематику со спасением планеты.

Определить более точно, о чем будет этот проект, по тизеру невозможно: он представляет собой лишь подборку красивых ярких картинок.

В создании фильма участвовала нейросеть Midjourney, с помощью Runway делался видео ряд, музыка взята с Pixabay, монтировался фильм в сервисе CapCut.

Показать новый проект создатель обещает в 2024 году.

По некоторым данным, чтобы сделать трейлер, Nicolas Neubert, старший дизайнер в немецкой компании Elli (Volkswagen Group), он же автор проекта, потратил 125 долларов (столько ушло за аренду нейросетей).

На процесс создания ушло 7 часов, потребовались 316 подсказок Midjourney, 128 изображений, которые были увеличены нейросетью, 310 видеороликов, сделанных в Runway, и одно видео, подготовленное с помощью Texta. В трейлере было задействовано 44 видеоролика.

Судя по всему, анонсируемый научно-фантастический блокбастер обещает быть зрелищным и реалистичным.