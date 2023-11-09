Первый фильм, целиком созданный нейросетью, можно будет увидеть в 2024 году

Изображения выполнены очень детально, актеры, занятые в картине, кажутся живыми людьми.
Жанр фильма Genesis - научная фантастика, есть намек на супергеройскую тематику со спасением планеты.
Определить более точно, о чем будет этот проект, по тизеру невозможно: он представляет собой лишь подборку красивых ярких картинок.
В создании фильма участвовала нейросеть Midjourney, с помощью Runway делался видео ряд, музыка взята с Pixabay, монтировался фильм в сервисе CapCut.
Показать новый проект создатель обещает в 2024 году.
По некоторым данным, чтобы сделать трейлер, Nicolas Neubert, старший дизайнер в немецкой компании Elli (Volkswagen Group), он же автор проекта, потратил 125 долларов (столько ушло за аренду нейросетей).
На процесс создания ушло 7 часов, потребовались 316 подсказок Midjourney, 128 изображений, которые были увеличены нейросетью, 310 видеороликов, сделанных в Runway, и одно видео, подготовленное с помощью Texta. В трейлере было задействовано 44 видеоролика.
Судя по всему, анонсируемый научно-фантастический блокбастер обещает быть зрелищным и реалистичным.
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