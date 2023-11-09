Звезду «Сватов» Олесю Железняк не взяли в кино из-за позиции по СВО

Актриса Олеся Железняк рассказала, что ее не взяли на главную роль из-за позиции по СВО. Как сообщает Рамблер, такое заявление звезда сделала в проекте «Так сказать».

Мне говорят: «Будет сниматься актер, и тоже в главной роли, сказавший, что со мной в одних проектах не работает. Я была удивлена: «Как? Такого не может быть». Мы с ним тем более снимались до этого. И мне ответили: «Из-за твоей позиции», — отметила Железняк.

По словам артистки, так она потеряла роль в данном проекте. Железняк не скрывала, что на первых порах обижалась на неназванного артиста, но потом отпустила эту ситуацию. Звезда «Сватов» объяснила, что никакой выгоды от поддержки российской армии не получает.