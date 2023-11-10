Как вывести дикую ежевику с огорода: пошаговая инструкция

Это неприхотливое растение, которое быстро адаптируется к любым обстоятельствам, не боится мороза и засухи.

Чтобы избавиться от дикой поросли, необходимо ежегодно скашивать ее под корень. Через 3-4 года растение окончательно ослабеет и погибнет.

Корни ежевики следует перекопать. Лучше всего воспользоваться для выполнения этой работы культиватором.

Кусты можно укрыть плотным агроволокном черного цвета, оставить его придется на целый год. Затем укрытие снимают, побеги срезают, корни удаляют, после чего снова накрывают кусты на несколько месяцев.

Уничтожить растение помогают гербицидные препараты. Использовать их необходимо несколько раз.