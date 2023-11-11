История белоруски Инны Корсак, которая ослепла в 32 года: как не сойти с ума и продолжать жить, погрузившись во мрак

Белоруска работала инженером на "Интеграле" в Минске. Когда дали комнату в общежитии, думала, что это временно, но мечты о своем жилье рухнули в одночасье.

Все изменилось в один момент: однажды Инна проснулась и увидела большое серое пятно перед левым глазом. Тогда же возникла мысль, что это плохо смытая тушь...

До 32 лет она жила, как все, была учеба, работа, поездки на море, планы на будущее. Инна откладывала деньги, чтобы накопить на жилье: сейчас она живет в маленькой комнатке в минском общежитии. Однако все собранные средства пришлось потратить на лечение, которое результатов не принесло.

Оставаться с этим ощущением ей теперь придется постоянно. Когда первый шок прошел, Инна начала учиться жить в новой реальности.

Когда ослепшую в 32 года Инну Корсак спрашивают, каково это - ощущать мир, потеряв зрение, она отвечает: "Представьте, что вам на голову надели плотный пакет".

Одна особенность все же у Инны была: девушка с подросткового возраста болела сахарным диабетом, сидела на инсулине. Потеря зрения - осложнение болезни. В юности она не сильно переживала из-за диабета и научилась справляться, казалось, все преодолимо. Труднее было, когда уехала из дома и поступила в университет. Учеба, а потом и работа отнимали много сил и еще больше расшатывали здоровье. Про диагноз Инны никто не знал, она все держала в себе, старалась жить, "как все", занималась в тренажерном зале, старалась быть в форме. В какой-то момент появились деньги, она решила перейти на новый европейский инсулин, более современный и эффективный. Это стало роковой ошибкой, реакция организма оказалась непредсказуемой: случилось кровоизлияние в глаз. Лечение не помогало, произошла отслойка сетчатки. На другом глазу тоже начались необратимые изменения. Требовалась операция. Однако после операции зрение пропало почти полностью. Теперь Инна не могла одна никуда выйти из дома. Помогала мама, которая приехала из деревни. В то трудное время девушка почти все время спала, во сне она могла видеть, как и раньше. Пробуждение же было мучительным. Поэтому Инна старалась не выходить из состояния спячки. Потом появилась надежда. Один московский врач предложил новую операцию. Инна взяла все свои сбережения и поехала в Москву.

Всего нужны были две операции, первая прошла хорошо, Инна почувствовала, что начала видеть свет и какие-то расплывчатые образы. Однако потом стало хуже, глаз воспалился, вторую операцию делать в таком состоянии было нельзя, да и денег больше не было. Вернувшись домой, Инна уже в Минске перенесла еще одно хирургическое вмешательство - теперь уже ей спасали не зрение, а сам глаз как орган. Возникла угроза его полного удаления, но все обошлось. Инна вышла из больницы полностью потерянной и опустошенной. Уехала к родителям в деревню, чтобы как то прийти в себя. Она чувствовала свою тотальную беспомощность и ненужность - ни себе, ни людям вокруг. Долго находиться в состоянии депрессии Инна не могла, это был тупик. Решила взять себя в руки, хотелось жить дальше. Хорошенько подумав, вернулась в Минск, надо было приспосабливаться к своему новому состоянию. Купила мультиварку, научилась готовить сама, продукты приносила соцработница. Однако на Инну обрушилось новое испытание. Диабет дал осложнение на почки, потребовалась процедура гемодиализа. Все закончилось пересадкой почки и поджелудочной. Восстанавливалась долго и тяжело, к счастью, органы прижились, теперь инсулин был не нужен, но каждый день - куча лекарств. В какой-то момент Инна преодолела себя и взяла в руки трость, стала выходить на улицу одна. Устала зависеть от других. Постепенно выработала и запомнила привычный маршрут прогулок. Близкие постоянно были рядом, но Инна их не видела, ощутив всю тяжесть одиночества слепых. У всех была своя жизнь, свои проблемы, люди не могли постоянно уделять ей внимание. А еще часто плакала оттого, что скучала по солнцу и небу, которые превратились в воспоминания. Про личную жизнь и думать забыла: как знакомиться с кем-то, не видя его глаз. Инна продолжает мечтать. Есть желание получить второе высшее образование, стать учителем. Однако все упирается в деньги, платить за учебу Инна не может, пособие по инвалидности - 637 рублей.

Кроме того девушка увлекается... рисованием. Все картины получаются интересные, со смыслом. Однако слепой художнице постоянно приходится сталкиваться с недоумением и непониманием. Когда она приходила на мастер-классы, чтобы поучиться новым приемам, улучшить технику, слышала один вопрос: а как вы это собираетесь делать? Есть еще сильная надежда на новую операцию, Инна все еще верит в возможность возврата зрения. Нужна пересадка сетчатки, нет гарантии, что ей это поможет, но надежда остается. Операции проводят клиники в США и Швейцарии. Однако сначала требуются предварительные вмешательства минских хирургов - удалить мембрану со зрачков двух глаз. Все эти процедуры платные, как и операция за границей. Плюс еще куча дорогих лекарств. Денег надо очень много... Пока цель Инны - найти средства.