Эммануил Виторган покинул Россию вместе с женой и дочками

83-летний Эммануил Виторган вместе с 61-летней супругой Ириной Млодик растит двух маленьких дочек: 5-летнюю Этель и 4-летнюю Кларочку.

Артист при этом продолжает играть на сцене и сниматься в кино, чтобы обеспечить наследницам роскошную жизнь.

Как сообщает КП, звездное семейство недавно покинуло Россию. Как выяснилось, Эммануил Виторган с женой и детьми уехал из Москвы.

Эммануил Гедеонович вывез их в Баку, где у него проходят гастроли.

Но вдали от родины артист пробудет недолго. Уже 17 ноября в Москве состоится его творческий вечер.