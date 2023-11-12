Дочь чемпиона мира и Европы по боксу Григория Дрозда разбилась, выпав с 13 этажа

Большая трагедия произошла в семье чемпиона мира и Европы по боксу и тайскому боксупо боксу Григория Дрозда. Его 13-летняя дочь в Москве выпала с 13-го этажа. Как сообщает СтарХит, от полученных травм девочка скончалась.

44-летний спортсмен находился дома с женой, двумя сыновьями и дочерью. Когда звездный отец с женой решили заглянуть к ребенку, дочери там не оказалось. Родители бросились к открытому окну и увидели страшную картину.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть ребенка от травм, характерных при падении с высоты. Следователи проводят проверку. Семья Дрозда считается благополучной и не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Месяц назад Григорий Дрозд и его супруга отметили годовщину свадьбы.