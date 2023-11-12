С одним китайцем случилась печальная история: на взрослом сайте ему попалось развратное видео с участием жены

Эта находка повергла мужчин в шоковое состояние. На видео его вторая половинка, сильно выпившая, зажигала с каким-то молодчиком.

Впрочем она уже мало понимала, что происходит, и позволяла мужчине в кадре делать с собой все, что ему вздумается.

Первая мысль, которая возникла у оторопевшего супруга - это боль за жену.

Он был уверен, что любимую напоили намеренно и потом изнасиловали. Мужчина решил вывести подлеца на чистую воду.

Он обратился к частным детективам, чтобы поймать преступника и отдать его под суд. Зря он это сделал...

Правда оказалась еще ужасней, чем несчастный муж мог себе представить.

Детективы быстро вычислили "место происшествия", нашли и ресторан, где якобы опоили бедную женщину. Выяснили и все сопутствующие обстоятельства.

Дама была та еще штучка, зажигали они на видео с любовником. Сначала она встретилась с ним в ресторане и хорошо накачалась спиртным, потом веселье продолжилось в отеле.

Что в итоге? Китаец-рогоносец получил сердечную рану, лишился жены, которую, естественно, выгнал восвояси. Пытаясь обелить поруганную честь жены, он выложил детективам около 40 тысяч юаней, это на российские 540 000 рублей.

Кроме того, несчастный публиковал заметки о расследовании в соцсетях и собрал вокруг себя немалую аудиторию любопытных граждан. Получается, что из благих побуждений он сам же сделал свой позор достоянием общественности.