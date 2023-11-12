Историк объяснил, когда и почему появилась традиция пить чай в поезде

Историк и журналист Валерий Бурт рассказал "Мосленте" о привычке пассажиров пить чай в поездах.

В прежние времена пассажиры, отправляясь в дорогу на поезде, были вынуждены брать с собой не только багаж, но и чай с чайником, провизию. Кипяток пассажиры покупали в специальных будках на станциях, которые назывались "кубовые", - уточнил эксперт.

Вагоны поездов со временем оборудовали титанами, и проводники стали предлагать чай в подстаканниках. А в советское время кипяток вообще стали давать бесплатно.

Под стук колес, отметил Бурт, глядя на пробегающие пейзажи за окном, здорово прихлебывать душистый чай.