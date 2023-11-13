Глубокая депрессия и потеря дочери: брак, который довел иранскую королеву Фавзию до истощения

Фавзия была изнеженным домашним ребенком, в котором родственники души не чаяли.
Принцесса получила хорошее образование в Швейцарии, знала несколько языков.
Она отказалась носить чадру, но на людях бывала редко, все время проводила во дворце.
В 21 год Фавзия попала на обложку журнала TIME, фотограф назвал ее азиатской Венерой.
Он преклонялся перед идеальной формой лица принцессы - в форме сердца.
Также сильное впечатление оставили печальные голубые глаза и угольно-черные волосы.
Нередко девушку называли самой красивой женщиной в мире.
Замуж девушку выдали по расчету, без любви. Брак был выгодным для политических целей.
Согласие на замужество дал брат Фавзии Фарук, отец девушки к тому времени умер.
Жених и невеста перед свадьбой виделись один раз. Свадьба была шикарной, наряды богатые, столы ломились от изобилия.
Фавзия и Мохаммед стали жить в Тегеране. Вскоре родилась дочь.
Мохаммед занял иранский престол, и его жена сделалась королевой Ирана.
Девушка была недовольна новой жизнью и скучала по дому, ей все не нравилось, все было чужим.
Двор не блистал богатством и шиком, еда была не качественной.
С родней отношения не сложились, у супруга были постоянные любовницы.
Фавзия не выходила из дома, почти все время была в постели или играла в карты.
Она сильно похудела, так, что кости начали выступать. Развилась глубокая депрессия.
Женщина не стала исполнять обязанности королевы, замкнулась, ненавидела иранский уклад жизни, говорила только на французском, по-персидски так и не научилась.
Потом она заболела малярией и очень тяжело ее перенесла.
О состоянии сестры узнал брат и решил забрать домой. Она улетела на самолете, а развод оформила лишь через три года.
Официальная причина была - плохой для здоровья климат.
Покидая Иран, Фавзия лишилась дочери, перед самым отлетом ее обманом похитил Мохаммед и оставил у себя.
Матери ребенка так и не вернули. При разводе было озвучено главное условие - отец оставляет дочь себе.
Фавзия снова вышла замуж, уже по любви, у нее было двое детей. Умерла в 91 год.
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