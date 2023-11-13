Глубокая депрессия и потеря дочери: брак, который довел иранскую королеву Фавзию до истощения

17:36 2023-11-13
Глубокая депрессия и потеря дочери: брак, который довел иранскую королеву Фавзию до истощения

Больше 100 лет назад на свет появилась красивейшая женщина - принцесса Египта Фавзия. Мать происходила из знатной семьи, отец был королем Египта.

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Фавзия была изнеженным домашним ребенком, в котором родственники души не чаяли.

Принцесса получила хорошее образование в Швейцарии, знала несколько языков.

Она отказалась носить чадру, но на людях бывала редко, все время проводила во дворце.

В 21 год Фавзия попала на обложку журнала TIME, фотограф назвал ее азиатской Венерой.

Он преклонялся перед идеальной формой лица принцессы - в форме сердца.

Также сильное впечатление оставили печальные голубые глаза и угольно-черные волосы.

Нередко девушку называли самой красивой женщиной в мире.

Замуж девушку выдали по расчету, без любви. Брак был выгодным для политических целей.

Согласие на замужество дал брат Фавзии Фарук, отец девушки к тому времени умер.

Жених и невеста перед свадьбой виделись один раз. Свадьба была шикарной, наряды богатые, столы ломились от изобилия.

Фавзия и Мохаммед стали жить в Тегеране. Вскоре родилась дочь.

Мохаммед занял иранский престол, и его жена сделалась королевой Ирана.

Девушка была недовольна новой жизнью и скучала по дому, ей все не нравилось, все было чужим.

Двор не блистал богатством и шиком, еда была не качественной.

С родней отношения не сложились, у супруга были постоянные любовницы.

Фавзия не выходила из дома, почти все время была в постели или играла в карты.

Она сильно похудела, так, что кости начали выступать. Развилась глубокая депрессия.

Женщина не стала исполнять обязанности королевы, замкнулась, ненавидела иранский уклад жизни, говорила только на французском, по-персидски так и не научилась.

Потом она заболела малярией и очень тяжело ее перенесла.

О состоянии сестры узнал брат и решил забрать домой. Она улетела на самолете, а развод оформила лишь через три года.

Официальная причина была - плохой для здоровья климат.

Покидая Иран, Фавзия лишилась дочери, перед самым отлетом ее обманом похитил Мохаммед и оставил у себя.

Матери ребенка так и не вернули. При разводе было озвучено главное условие - отец оставляет дочь себе.

Фавзия снова вышла замуж, уже по любви, у нее было двое детей. Умерла в 91 год.

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