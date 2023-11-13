В Мавритании девочек откармливают на специальных фермах, чтобы в 12 лет они весили 90 кг

17:40 2023-11-13
В Мавритании девочек откармливают на специальных фермах, чтобы в 12 лет они весили 90 кг

В этой стране коконом женской красоты и здоровья считается большое тело, и детей заставляют набирать вес с раннего возраста.

Мода на здоровое питание и стройную фигуру охватило пока еще не все страны. В далекой Мавритании все наоборот: там худое женское тело не в почете, сообщает автор канала "О, КУЛЬТуривание" на платформе Дзен.

По местным стандартам красоты, девочка к 12 годам должна набрать минимум 90 килограммов. Чтобы справиться с такой задачей, их заставляют набирать вес лет с 6-ти. 

Но, если это плохо получается, родители отдают девочек на своеобразную ферму по откорму, где те проходят через Гаваш - набор веса. Они проводят на ферме все летние каникулы, их там кормят фактически "на убой".

Основной рацион состоит из пары мисок верблюжьего молока, множества бобов, двух чашек сливочного масла, орехов и жира. В день они съедают около 16 тысяч калорий!

Если и это не помогает, девочкам не разрешают двигаться, и они на ферме просто едят и лежат. 

По статистике, через Гаваш в сельской местности проходит около 60 процентов женщин. В городах цифры иные: там через такую процедуру проходит лишь 30 процентов девочек.

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