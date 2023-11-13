Польза древесной золы на огороде очевидна и её применение должно быть правильным

21:12 2023-11-13
Польза древесной золы на огороде очевидна и её применение должно быть правильным

Если у вас есть домашняя печь или хотя бы мангал, вы автоматически становитесь владельцем ценного и легко получаемого удобрения – древесной золы.

Минеральный состав этого "несгораемого продукта" может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали.

Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния.

Зольное удобрение можно использовать на любом этапе жизненного цикла томатов.

Стоит придерживаться следующих правил внесения:

Для дезинфекции семян и улучшения всхожести я замачиваю посадочный материал в особом растворе. ля приготовления чайную ложку золы развожу в литре воды. Вода должна быть отстоянной. Раствор нужно настаивать в течение суток.

Добавляю золу и в грунт. Такой прием помогает скорректировать показатель кислотности и форсирует рост молодых культур.

Использую в качестве питательной подкормки через семь дней после того, как замечаю первые всходы. Для этих целей потребуется пара столовых ложек золы на литр воды.

Для внекорневых подкормок я кипячу состав из 300 грамм золы, разведенной в воде.

Достаточно кипятить в течение двадцати минут. В итоге у нас получится отвар, который нужно будет предварительно процедить, а потом добавляю к 10 литрам воды.

Такой отвар помимо прямого действия служит еще и отличной профилактикой распространенных болезней и вредителей.

Совет: чтобы состав лучше закреплялся на листовых пластинах, я ввожу в состав немного жидкого мыла.

Что нельзя удобрять золой на огороде:

Редис - после того, как вы внесете золу, может пойти в "стрелы" и урожая не будет;

Щавель - тоже любит слабокислую почву, если ее сдобрить золой, то у щавеля не будет роста;

Арбуз - если раскислить золой почву, на которой растет ягода, нарушится водный обмен и, как результат, плоды начнут гнить и перестанут расти. 

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
21:11

Ангелина Крент

Действенный способ получать большой урожай огурцов без особых усилий

Действенный способ получать большой урожай огурцов без особых усилий

Формирование – это ограничение роста главного стебля или боковых отростков для лучшего роста и развития тех плетей, которые должны расти далее и формировать урожай.
Антон Райт
19:57

Антон Райт

Ночные бабочки оставили важный след на творчестве Версаче

Ночные бабочки оставили важный след на творчестве Версаче

Рядом с домом Версаче находился публичный дом. Подросток Джанни, как околдованный, постоянно подглядывал за ярко накрашенными, разодетыми в блестки молоденькими девицами.
Антон Райт
19:55

Антон Райт

Жизнь Версаче в 50 лет оборвал двумя выстрелами в упор один из его поклонников Эндрю Кьюненен

Жизнь Версаче в 50 лет оборвал двумя выстрелами в упор один из его поклонников Эндрю Кьюненен

Половину акций богатейшей компании по завещанию унаследовала Аллегра Версаче, племянница кутюрье, она же дочь одного из его любовников.
Антон Райт
19:49

Антон Райт

Начало 80-х годов подарило Джанни встречу с манекенщиком Антонио д’Амико

Начало 80-х годов подарило Джанни встречу с манекенщиком Антонио д’Амико

Вместе они прожили 15 лет. Модельер принял его в свою компанию, доверив руководство линейкой спортивной одежды.
Храмова Оксана
18:57

Храмова Оксана

Странные стандарты красоты у японских гейш: белые лица без бровей и черные зубы

Странные стандарты красоты у японских гейш: белые лица без бровей и черные зубы

Современный идеал красоты точно отличается от образца, которому старались соответствовать японские гейши вплоть до середины 20 века.
Храмова Оксана
17:59

Храмова Оксана

Гарем османского султана: 300 наложниц, обученных этикету, танцам, музыке, рисованию, макияжу, турецкой культуре

Гарем османского султана: 300 наложниц, обученных этикету, танцам, музыке, рисованию, макияжу, турецкой культуре

Девушки, попадавшие в гарем, проходили долгую подготовку. Они должны были научиться танцевать, меть, играть на музыкальных инструментах. Образование включало знание турецкой религии и культуры.
article_image 21:16

DINITROL – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Коррозия – злейший враг любого автомобиля, поэтому обработка нужна каждому из них.

article_image 21:03

Меган Фокс постепенно избавляется от некоторых рисунков с помощью лазерной хирургии

Например, актриса стёрла портрет Мэрилин Монро, который красовался на правой руке.

article_image 20:58

Post Malone, у этого парня больше 70 тату, заметная часть которых расположилась на лице

В одном из интервью Post Malone рассказал, почему в своё время пристрастился к нательной живописи — всё из-за неуверенности в себе: