Пыльца в доме: как защититься от аллергена в помещении

19:33 2023-11-14
Пыльца в доме: как защититься от аллергена в помещении

Не позволяйте сенной лихорадке испортить вам настроение этой весной. Рассказываем, как не допустить появления пыльцы в вашем доме.

Не открывайте окна утром, когда деревья выпускают свою пыльцу, и вечером, когда горячий воздух охлаждается и развеивает её. Концентрация пыльцы в воздухе именно в это время наиболее высокая.

В период сенной лихорадки, которая длится с марта по сентябрь, чуть реже проветривайте комнаты и в основном держите окна закрытыми.

Принимайте душ после прогулок на улице:

В дни, когда количество пыльцы в воздухе слишком высокое, она начинает оседать на ваших волосах и одежде, как только вы выходите на улицу. Это означает, что ее легко принести с собой в дом.

От пыльцы практически невозможно избавиться, если только она не намокнет. При попадании пыльцы на одежду или волосы ее необходимо как можно быстрее смыть.

Постарайтесь принять душ сразу после того, как вернётесь домой. Переоденьтесь в чистую одежду, а вещи, которые  носили на улице, отправьте в стиральную машину.

Если у вас есть собака или кошка, постарайтесь снизить количество пыльцы, которую они приносят в дом, вычесывая шерсть с помощью щетки для груминга после пребывания на улице.

Помойте лапы собаки теплой водой и старайтесь гулять с псом в то время суток, когда количество пыльцы в воздухе меньше. Поскольку у собак также может развиться аллергия на пыльцу, эти меры будут полезны и для них.

Чаще меняйте постельное бельё:

Сенная лихорадка негативно влияет на сон почти 2/3 взрослых и 90% детей, страдающих от аллергии на пыльцу.

Поскольку это может привести к усталости и плохой концентрации внимания, рекомендуется избавиться от пыльцы на вашем спальном месте.

Если пыльца осталась на волосах и коже, она начнёт накапливается на постельном белье.

Поскольку большую часть пыльцы почти невозможно заметить, вы можете даже не подозревать о ее присутствии. Если вам не удалось принять душ перед сном, необходимо сменить наволочку утром и постирать ее как можно скорее.

Не сушите бельё на улице:

В теплые и жаркие дни в воздухе, как правило, больше пыльцы.

Количество пыльцы достигает своего максимума в 11 утра и в 6 вечера.

В это время вероятность её попадания на белье, которое сушится на улице, выше, поэтому не стоит вывешивать его в это время.

Чаще пылесосьте:

Нет никаких научных исследований о том, как часто аллергики должны пылесосить в доме в сезон цветения.

Однако эта процедура, несомненно, поможет уменьшить количество пыльцы в помещении.  

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