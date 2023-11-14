Старший внук Пугачевой объявлен в розыск российскими приставами

32-летний музыкант Никита Пресняков вместе с 26-летней женой, моделью Аленой Красновой живут в Америке, сообщает Рrozvezd.info.

Пара там посещает элитные ночные клубы, много путешествует, одевается в люксовые вещи. Но, как выяснилось, в России у них имеются долги - перед налоговой и ГИББД, уточняет телеграмм-канал SHOT.

Внук Пугачевой, в частности, не погасил 60 тысяч рублей штрафа на нарушения на дорогах. А компания «Нико спорт» задолжала налоговой службе 80 тысяч рублей у компании «Нико спорт».

Генеральный директор этой фирмы - жена Никиты – Алёна. Супруги продолжают зарабатывать в России на установке уличных спортплощадок в Москве и области, в том числе - по госконтрактам.