В Китае создали стиральную машину для домашних животных

Стиральные машины для помывки домашних животных стали доступны в городе Шанхае для общего пользования, сообщает Рамблер.

В соцсетях появилось видео, где хозяева собак останавливаются возле конструкции, которая напоминает привычную стиральную машину, и сажают туда домашних питомцев.

После этого с животными начинают происходить разные манипуляции. Например, на кадрах видно, как одну собачку обдувает потоком воздуха.

После этого псы выходят из устройства, а хозяева начинают их гладить и показывать состояние очищенной шерсти.