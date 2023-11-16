Девушка-блогер из Китая делает рекламу 60 товаров за одну минуту и получает до $18 млн в неделю

Полноценным обзором такой показ вряд ли назовешь. Каждую единицу товара девушка держит в руке не более одной секунды.

За минуту она успевает охватить 60 предметов. Ее движения очень быстрые, почти молниеносные, при этом блогер почти не произносит почти ни слова и за все время, что она появляется на экране, лицо остается серьезным - ни единой улыбки.

Еще одна фишка - все дешевые вещи подаются в упаковках класса люкс, в кадрах легко можно опознать фирменные коробки бренда Hermès.

Девушка ловко откидывает крышку коробки, отточенными изящными движениями вынимает оттуда вещи, подносит к экрану на секунду и тут же отбрасывает их в сторону, протягивая руку к новой упаковке.

Проведение таких "шоу" позволяет Чжэн зарабатывать до 18 млн долларов всего за одну неделю.

В Китае люди помешаны на онлайн-покупках. Многие блогеры снимают на видео только одну рекламу, сотрудничая с крупными торговыми площадками, например, Taobao, Douyin и Kuaishou.

Часто они группируются в команды и делают совместные видео, это позволяет держаться на плаву и обходить конкурентов.

Что касается Чжэн, она сотрудничает с Douyin, демонстрируя зрителям товары самого разного назначения: от бытовых приспособлений и моющих средств до детских игрушек и предметов гардероба.

Ее фирменный стиль - максимально лаконичная подача: без единой улыбки и почти без слов. Так она делает ролики уже целых 6 лет, но невероятный хайп удалось поймать буквально недавно.