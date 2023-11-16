Теория 7 поколений была сформулирована в 1991 экономистом Нейлом Хоувом и историком Вильямом Штраусом

13:26 2023-11-16
Теория 7 поколений была сформулирована в 1991 экономистом Нейлом Хоувом и историком Вильямом Штраусом

Суть теории в том, что примерно через каждые 20 лет на смену одному поколению приходит другое, с иными ценностями и убеждениями.

Именно разными ценностями и убеждениями объясняется извечный конфликт «отцов и детей», описанный ещё в позапрошлом веке И.С. Тургеневым.

Все люди, живущие в современном мире, являются представителями шести поколений.

Поколение GI, или Победители (1900-1923)

Его представителей осталось мало: самым молодым из них сегодня — около ста. Они жили в то время, когда происходили глобальные изменения в мире.

События, сформировавшие их ценности: это две революции - 1905 и 1917 годов, Первая мировая и гражданские войны, коллективизация, электрификация России.

Их ценности: трудолюбие, ответственность, приверженность идеологии и вера в светлое будущее. Деньги для них ценностью не являются: за время их жизни они многократно обесценивались.

Молчаливое поколение (1923 – 1943)

Названо так, потому что эти люди стараются лишний раз не высказываться, особенно о политике, а предпочитают молчать.

События, сформировавшие их ценности: сталинские репрессии, Вторая мировая война, восстановление разрушенной страны.

Их ценности: преданность, законопослушность, уважение к должности и статусу, семья и семейные традиции. Понятие «семья» для них свято: только в семье можно спокойно говорить на любые темы, потому что свои не предадут.

Поколение «бэби-бумеров» (1943 – 1963)

Названо так из-за послевоенного всплеска рождаемости. Они выросли в СССР — в настоящей супер-державе. И в отличие от молчаливого поколения, эти люди любят открыто порассуждать о политике.

События, сформировавшие их ценности: победа в великой войне, "оттепель" 1960-х, покорение космоса, "холодная война", государственные гарантии на очень многое в жизни. В результате появилось поколение с психологией победителей.

Их ценности: патриотизм, оптимизм, личностный рост и при этом — коллективизм. Работоспособность — во имя своей страны.

Поколение Х (1963 – 1983)

Период спада рождаемости. Это дети «с ключом на шее». Их родители-«бумеры» пропадали на работе и считали: чем самостоятельнее будет их дитя, тем легче ему будет жить в дальнейшем.

События, сформировавшие их ценности: продолжение "холодной войны", перестройка, СПИД, война в Афганистане, падение «железного занавеса».

Их ценности: индивидуализм и ответственность, образованность и желание учиться на протяжении всей жизни, прагматизм, неформальность взглядов.

Работоспособность — во имя благополучия своего и своей семьи. Они многого были лишены в детстве и считают своей целью дать своим детям всё то, чего были лишены сами.

Они рассчитывают только на себя, сообразительны, предприимчивы и активны. Именно они – основа бизнеса сегодня.

Поколение Y, или Миллениалы, или Next (1983 – 2003)

Если для прежних поколений десятилетиями ничего не менялось, то жизнь поколения миллениалов — это сплошные социальные перемены.

События, сформировавшие их ценности: распад СССР, теракты и военные конфликты, глобализация, появление мобильных телефонов и интернета.

Их ценности: свобода, мобильность, в работе — немедленное вознаграждение и комфортные условия труда.

А также – развлечения, мода, бренды. Они не приучены к самостоятельности, присущей их родителям, поколению Х.

Они поздно взрослеют: дольше живут с родителями, позже женятся.

Счастье, конечно, когда ты не задавлен материальными проблемами, когда их за тебя уже решили в 1990-е твои родители. Но сейчас ситуация меняется: пандемия серьёзно повлияет и на миллениалов, но прежде всего — на следующее поколение, поколение Z:

Поколение Z – это дети, родившиеся у поколения Y (2003 – … )

Их становление приходится на кризисный период, эпоху турбулентности.

События, сформировавшие их ценности: появление новых технических средств в потрясающе короткий период времени: айфон появился в России в 2007, соцсети возникли с 2004 по 2006, мессенджеры — в 2009. И ещё — длительная пандемия...

Их ценности пока в процессе формирования, и формируются они в совершенно новой среде.

Ещё непонятно, какими вырастут эти дети, но они будут очень сильно отличаться от поколения Y, миллениалов, своих родителей.

Авторы теории поколений отмечают:

  • цикличность: каждое пятое поколение имеет аналогичные ценности (поэтому во многом похожи миллениалы и поколение GI, поколение Z и "молчаливое поколение");

  • условность указанных временных рамок: многое зависит от места, где родился и рос человек (в крупных городах поколение Y появилось в 1983—1984, а в глубинке и в 1986 ещё рождались X;

  • «пограничники», то есть люди, родившиеся на грани двух поколений: им могут быть присущи ценности обоих.

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