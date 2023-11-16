Особый секрет Джонни Кулона, которого при росте 152 см и весе 50 кг не мог поднять с места ни один силач

18:42 2023-11-16
Особый секрет Джонни Кулона, которого при росте 152 см и весе 50 кг не мог поднять с места ни один силач

Джонни Кулон, который сам в прошлом боксер, показал всем, что ум важнее силы. Его секрет долго никто не мог разгадать. Худенький маленький старик легко противостоял настоящим силачам.

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Поднять Джонни Кулона от земли не смог даже боксер в тяжелой весовой категории - Мухаммед Али.

Джонни ростом 152 см выходил против Мухаммеда, который был выше почти на 40 см.

Тяжеловес пытался поднять старика, с первой попытки все получалось. Потом давалась вторая попытка.

Теперь Мухаммед Али не мог приподнять Джонни Кулона даже на пол сантиметра, несмотря на максимальные усилия со своей стороны. Выглядел трюк очень впечатляюще.

Джонни не раз показывал его зрителям по всему миру, никто не мог понять, в чем секрет.

Сценический номер помог бывшему боксеру неплохо заработать на пенсии.

Когда он выходил на сцену и снимал одежду до пояса, публика не воспринимала старичка всерьез и начинала хихикать.

Он был похож на чахлого подростка. Желающих победить Джонни находилось немало, но никто этого сделать так и не смог.

Была версия, что бывший боксер умеет левитировать и увеличивать массу тела по своему желанию.

Врачи и ученые полагали, что все дело в особенной стойке спортсмена. Проводились разные эксперименты.

Джонни попросили намочить руки, думая что смогут лишить его силы, ему вешали на шею тяжелый груз, стараясь изменить центр тяжести. Ничего не помогало.

Как он это делал?

Весь фокус заключался в прекрасном понимании физиологии человека.

Джонни знал, где и как располагаются нервные окончания, где находятся особые точки на теле.

Воздействуя на эти зоны, Кулон обездвиживал противника, он просто блокировал определенный нерв.

После этого воздействия движения рук соперника были полностью ограничены.

Кроме того, он  использовал и специальную стойку, которая сразу создавала оппоненту неудобство.

Рукам Джонни тоже придавал особенное положение: одной делал захват запястья соперника, два пальца второй руки помещал на шею соперника.

Еще в 1880 годах в цирках хрупкие девушки показывали похожие номера, когда сильные мужчины не могли поднять их с места.

Потом подобные трюки повторяли в 2019 году Жюльен Мэджик и его жена, устраивая шоу прямо на улице и вызывая у прохожих искреннее изумление.

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