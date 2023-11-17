Песков рассказал о трудностях жизни во Франции его дочери Елизаветы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил студенческому каналу «МГИМО 360», что его дочь Елизавета во Франции ведет скромную жизнь.

По его словам, Елизавета не была ребенком-мажором. Ее жизнь и учеба не были простыми. Политик подчеркнул, что Елизавета жила в Париже в спартанских условиях и ей пришлось преодолевать много трудностей в поисках самой себя.

Но это девушку закалило, в итоге она стала «изрядной карьеристкой».

Одно дело, когда ты мажор, жируешь там. Когда не к чему тебе стремиться. И другое дело, когда нужно ежедневно преодолевать какие-то проблемы: где подешевле снять жилье, как сэкономить деньги, чтобы в конце месяца купить себе новые джинсы и так далее, — пояснил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что ряд историй о его семье попадали в информполе «не по их вине». В частности, это касается "расследований" недоброжелателей, раскрывших подробности жизни его семьи, адреса и мест их проживания, роду занятий и так далее.