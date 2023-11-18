В Москве задержана звезда шоу «Пацанки» Мила Грац

Участница шоу «Пацанки» была объявлена в розыск Краснодарским отделением полиции. Полиция заинтересовалась ею из-за обвинений девушки в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает Космополитен.

У Милы проблемы с законом возникли не в первый раз. Грац ранее задерживали в Москве по причине ее поведения на съемках шоу «Пацанки» канала «Пятница».

Представители телеканала сообщали, что Мила занималась шантажом, вымогала деньги и угрожала физической расправой команде проекта. Ее удалили из проекта.

При этом стало известно, что девушка сумела обманным образом выманить средства у некоторых сотрудников канала, рассказав им историю о проблемах со здоровьем у ее родных.