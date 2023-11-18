США хотят заблокировать TikTok из-за антиизраильских видео

Накануне группа американских конгрессменов выступила за немедленную блокировку приложения TikTok в Соединённых Штатах, сославшись на то, что на данной платформе есть видео антиизраильского и пропалестинского характера.

Инициаторы закона о блокировке TikTok считают, что контент, появляющийся в китайском приложении, якобы зомбирует американскую молодёжь, заставляя её вставать на сторону Палестины.

Ранее сотрудники американского Конгресса уже призывали заблокировать TikTok в стране, поскольку Пентагон опасается, что китайская разведка может следить за пользователями данного приложения.