Забытые трущобы Берлина 100 лет назад: Бедность, грязь и отчаяние

11:15 2023-11-19
Забытые трущобы Берлина 100 лет назад: Бедность, грязь и отчаяние

Жизнь большинства жителей довоенных немецких городов, в том числе Берлина, имела мало общего с современностью и даже с человеческим достоинством.

Во времена Веймарской республики бедность, грязь и теснота были довольно обычным явлением. Представители городской бедноты, были счастливы, если у них вообще была крыша над головой.

В бедных районах городов Веймарской республики, включая столицу Берлин, люди жили в такой тесноте, что вирусам и бактериям было гораздо легче распространяться.

Было сыро, грязно, и нередко два незнакомца делили постель. То же самое и с ванной, если она у вас вообще была. Одного ведра должно было хватить на всю семью.

Во многих квартирах особо запущенных доходных домов царил неописуемый хаос.

Между 1901 и 1920 годами местная служба медицинского страхования в Берлине провела исследование жилищной ситуации в рабочих кварталах и задокументировала их на 175 фотографиях, которые дали шокирующее представление о комнатах, в которых жили люди.

Поскольку денег на покупку шкафов не было, домашняя утварь была разбросана, одежда висела на гвоздях, а белье сушилось на протянутых по квартире веревках.

В 1925 году философ и писатель Теодор Лессинг описал такое место социального упадка в квази-документальном эссе о массовом убийце Фрице Хаарманне.

Хаарманн, "каннибал", жестоко убивший и расчленивший 24 человека, жил в мрачной части старого города Ганновера, "рассаднике без света, бедняков, дышащих разложением и плесенью, проклятых, обреченных на нищету".

Проблема состояла в перенаселенности бедных районов. Полмиллиона человек не имели крыши над головой.

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