Королевство Таиланд несколько десятилетий назад носил совсем другое название

11:21 2023-11-19
Королевство Таиланд несколько десятилетий назад носил совсем другое название

На каждом шагу здесь можно увидеть буддийские храмы – от более скромных до поистине величественных.

Там 2023 год? Нет, 2566.

Факты о Таиланде, стране, которая до 1949 года называлась Сиамом:

Королевство Таиланд расположено в Юго-Восточной Азии и граничит с четырьмя странами: Лаосом, Камбоджей, Малайзией и Мьянмой (бывшая Бирма). По площади (514 000 кв. км) он занимает 15-е место на континенте и 13-е место, если принять во внимание население, которое колеблется в районе 70 миллионов человек.

Глава государства – король. Монарх и его семья пользуются большим уважением своих подданных.

Ни о ком из королевской семьи официально нельзя сказать ничего оскорбительного. К тюремному заключению могут быть приговорены как тайцы, так и иностранцы. Изображение короля присутствует на каждом шагу.

Хотя тайцы — бедная нация, король Таиланда — один из самых богатых людей в мире.

В настоящее время он проживает в своей новой резиденции, а предыдущая – Большой Королевский дворец – открыта для посетителей.

Столица Таиланда – Бангкок  – насчитывает около пятнадцати миллионов жителей.

Тайцы называют его Крунг Тхеп, что буквально означает "Город ангелов". Это сокращенная версия очень длинного и официального имени (62 слога). Оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный топоним в мире.

В Таиланде 2566 год, хотя используются уже два календаря: григорианский и буддийский.

Последний начинает отсчет лет со дня смерти Будды (543 г. до н. э.). По буддийскому календарю Новый год отмечается в апреле. Однако, чтобы облегчить контакты с миром, с 1941 года в Таиланде действует глобальный календарь.

Светлана Игнатьева
12:10

Светлана Игнатьева

Лика Стар посмеялась над Сергеем Соседовым

Лика Стар посмеялась над Сергеем Соседовым

Певица, исполняя на шоу «Суперстар!» песню Лолиты Милявской, сбросила одежды и осталась в нижнем белье.
Светлана Игнатьева
11:59

Светлана Игнатьева

Никита Джигурда устроился официантом в одно из кафе Москвы

Никита Джигурда устроился официантом в одно из кафе Москвы

Журналисты заподозрили в этом необычный ход заведения, призванный пропагандировать его в соцсетях.
Храмова Оксана
11:55

Храмова Оксана

Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живет под одной крышей

Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живет под одной крышей

Речь идет об индийской семье, которая не один десяток лет живет под одной крышей. Это пятиэтажный дом, и в нем обитает родня клана Сионы, который и является главой семейства.
Светлана Игнатьева
11:47

Светлана Игнатьева

Киркоров показал свою квартиру в Москве, на оформление которой его вдохновил Давид Копперфильд

Киркоров показал свою квартиру в Москве, на оформление которой его вдохновил Давид Копперфильд

Ремонт, оформление и мебель в апартаментах размером в 260 квадратов стоили королю российской попсы 2 миллиона долларов.
Светлана Игнатьева
11:29

Светлана Игнатьева

Фанатка умерла прямо на концерте Тейлор Свифт

Фанатка умерла прямо на концерте Тейлор Свифт

Трагедия произошла в Бразилии, где стояла чудовищная жара, и сердце 23-летней девушки не выдержало.
Николай Скира
11:15

Николай Скира

Забытые трущобы Берлина 100 лет назад: Бедность, грязь и отчаяние

Забытые трущобы Берлина 100 лет назад: Бедность, грязь и отчаяние

Жизнь большинства жителей довоенных немецких городов, в том числе Берлина, имела мало общего с современностью и даже с человеческим достоинством.
article_image 00:25

Катастрофа Starship: Второй испытательный полет SpaceX завершился взрывом

В компании SpaceX рассказали, что второй запуск в Соединенных Штатах Америки ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился взрывом вскоре после старта.

article_image 00:20

Люди, которые разговаривают сами с собой, часто лучше решают проблемы

Разговор с самим собой может помочь прояснить ваши мысли.

article_image 00:06

Женщина, которая уснула и проснулась 30 лет спустя

В 1963 году 50-летняя Энни Шапиро впала в кому.