Королевство Таиланд несколько десятилетий назад носил совсем другое название

Там 2023 год? Нет, 2566.

Факты о Таиланде, стране, которая до 1949 года называлась Сиамом:

Королевство Таиланд расположено в Юго-Восточной Азии и граничит с четырьмя странами: Лаосом, Камбоджей, Малайзией и Мьянмой (бывшая Бирма). По площади (514 000 кв. км) он занимает 15-е место на континенте и 13-е место, если принять во внимание население, которое колеблется в районе 70 миллионов человек.

Глава государства – король. Монарх и его семья пользуются большим уважением своих подданных.

Ни о ком из королевской семьи официально нельзя сказать ничего оскорбительного. К тюремному заключению могут быть приговорены как тайцы, так и иностранцы. Изображение короля присутствует на каждом шагу.

Хотя тайцы — бедная нация, король Таиланда — один из самых богатых людей в мире.

В настоящее время он проживает в своей новой резиденции, а предыдущая – Большой Королевский дворец – открыта для посетителей.

Столица Таиланда – Бангкок – насчитывает около пятнадцати миллионов жителей.

Тайцы называют его Крунг Тхеп, что буквально означает "Город ангелов". Это сокращенная версия очень длинного и официального имени (62 слога). Оно вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный топоним в мире.

В Таиланде 2566 год, хотя используются уже два календаря: григорианский и буддийский.

Последний начинает отсчет лет со дня смерти Будды (543 г. до н. э.). По буддийскому календарю Новый год отмечается в апреле. Однако, чтобы облегчить контакты с миром, с 1941 года в Таиланде действует глобальный календарь.