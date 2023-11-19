Лика Стар посмеялась над Сергеем Соседовым

В последнем выпуске шоу «Суперстар!» чествовали певицу Лолиту Милявскую. Звезда отметила свое 60-летие, и гости студии в честь этой даты исполняли ее песни. Особо отличилась Лика Павлова, известная зрителям как Лика Стар. Она спела хит «Секси», сообщает Рамблер.

К исполнению Лика творчески: она для полноты образа даже скинула одежду и осталась в нижнем белье. Сергея Соседова это заметно смутило. Но потом певица пошла дальше: сняла пояс, которым обвила шею музыкального критика. Позже и вовсе прилегла на судейский стол.

Лолите Милявской это понравилось.

Сейчас могу сказать: песня своего героя нашла. Когда я ее делала, была куча ошибок во всем. У меня наглости для этой песни не хватило, потому у меня она и не пошла. И должна была попасть к Лике, - заявила Милявская.

В жюри шоу «Суперстар!» в этом году вошли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.