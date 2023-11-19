Меняем декорации: как можно преобразить комнату до неузнаваемости без ремонта

14:38 2023-11-19
Меняем декорации: как можно преобразить комнату до неузнаваемости без ремонта

Ремонт — дорогое удовольствие. И не только в плане потраченных на него средств, но и в плане времени, которое придётся на него ухлопать.

Расхламляем комнату:

Все эти сувенирчики, нужные и ненужные детали и вещи переберите. Спросите себя, а точно они все вам нужныю

Оставьте на виду только самое красивое и функциональное.

Остальное безжалостно сложите в коробку, отвезите на дачу, унесите знакомым. Пусть будет так пусто, как будто вы только что переехали. Минимализм, это всегда — красивое.

Меняем освещение:

Что там у вас висит на потолке?Стоит заняться освещением, оно подарит  лишний «воздух» комнате и расширит пространство.

Это сделает комнату более современной. 

Старый линолеум можно покрасить:

Да, можете представить себе. Если вам неприятен рисунок на линолеуме или он кажется вам несовременным, всё это безобразие можно покрасить.

Обычной масляной краской для пола. 

Растения в горшках:

Они способны превратить любое помещение в жилое. Выбирайте яркие горшки и крупные растения.

Та же шеффлера растёт так быстро, что за год у вас будет своя личная пальма. 

Реставрируем шкаф, комод и шифоньер:

Если у вас нет другой мебели, а очень хочется жить красиво, займитесь обновлением старых шкафов.

Всё это делается просто: снимаем наждачкой остатки старой краски и лака, грунтуем и красим. Можно выбрать любой цвет, сейчас на рынке большое разнообразие краски.

Декорация стен:

Тут такой простор для фантазии, можно придумать что угодно. Например, купить тростниковый коврик и... повесить его на стену.

Или, если у вас руки растут откуда надо — украсить стену своим собственным творчеством (картина, вышивка, пэчворк и другое).

В конце концов, здесь могут красоваться старая гитара или тарелки, купленные в путешествиях.

Меняем шторы:

Шторы — это один из самых значимых акцентов в интерьере, они придают помещению стиль, воздух, цвет и «рамки».

Да-да, комната с правильными шторами — как картина в хорошей рамке. Шторы могут расширить пространство или сделать комнату более уютной. 

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