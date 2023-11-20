Мужчина попытался украсть ребёнка с детской площадки в Краснодаре

Накануне население Краснодара встревожилось, поскольку город облетела шокирующая новость: взрослый мужчина пытался украсть ребёнка с детской площадки. По словам очевидцев, взъерошенный парень подбежал к девочке и потащил её в кусты, игнорируя крики других детей.

Данное событие не осталось без внимания соседки, которая наблюдала за детьми из окна. Испуганная женщина пулей вылетела на улицу, догнала мужчину и отобрала у него ребёнка, после чего позвонила в полицию.

Сейчас неудавшийся киднеппер задержан, а спасшая ребёнка соседка утверждает, что злоумышленник переехал в Краснодар недавно. Также женщина призналась, что считает задержанного психически больным человеком.