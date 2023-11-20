Россиянин пытался обмануть полицейских, выдав 48 кг конопли за стройматериалы

02:04 2023-11-20
Россиянин пытался обмануть полицейских, выдав 48 кг конопли за стройматериалы

Неудачливый наркобарон их Красноярского края удивил правоохранителей своей смекалкой, но ответственности за содеянное избежать не смог.

Жители села Тесь в Красноярском крае уже не первый день улыбаются, вспоминая забавный инцидент, произошедший накануне: проживавший в деревне мужчина настойчиво пытался убедить полицейских в том, что в его доме нет наркотиков.

Весь казус в том, что сотрудники МВД знали, куда они шли с обыском, поскольку горе-барыгу выдал стойкий запах марихуаны, исходивший из его жилища.

Что самое забавное, так это то, что во время обыска в доме тесьчанина были найдены 48 килограмм конопли. При этом хозяин жилища уверял, что это не наркотики, а якобы утеплитель для крыши.

Впоследствии злоумышленник признал, что в его доме были обнаружены отнюдь не стройматериалы. Тем не менее, мужчина уверяет, что наркотиками он не торговал: дескать, 48 кг психотропов ему были нужны "для личного пользования".

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