Премия Billboard Music Awards 2023, вручаемая Marriott Bonvoy

На церемонии вручения премии BBMA 2023 будут отмечены самые популярные музыкальные имена года, которые будут определены по итогам года в чартах Billboard.

Программа, спродюсированная Dick Clark Productions, представит переосмысленную концепцию шоу-награждения, которое будет развлекать поклонников музыкой и эксклюзивным контентом.

Выступления и награждение пройдут по всему миру, в разгар аншлаговых туров и на специальных площадках.

В рамках первого в своем роде сотрудничества BBMA и фанаты Spotify First объединились, чтобы определить поклонников, которые прослушали больше всего часов музыки за последний год и помогли вывести своих любимых исполнителей на первые строчки чартов Billboard.

Эти фанаты получили “золотой билет”, дающий им право посетить выступление их любимых артистов специально для BBMA 2023.