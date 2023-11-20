Премия Billboard Music Awards 2023, вручаемая Marriott Bonvoy

13:46 2023-11-20
Премия Billboard Music Awards 2023, вручаемая Marriott Bonvoy

На красной дорожке Billboard Music Awards 2023 представлены одни из самых популярных имен в музыке: Мэрайя Кэри, Кароль Джи, Песо Плума, Бебе Рекша и Джермейн Дюпри.

На церемонии вручения премии BBMA 2023 будут отмечены самые популярные музыкальные имена года, которые будут определены по итогам года в чартах Billboard.

Программа, спродюсированная Dick Clark Productions, представит переосмысленную концепцию шоу-награждения, которое будет развлекать поклонников музыкой и эксклюзивным контентом.

Выступления и награждение пройдут по всему миру, в разгар аншлаговых туров и на специальных площадках.

В рамках первого в своем роде сотрудничества BBMA и фанаты Spotify First объединились, чтобы определить поклонников, которые прослушали больше всего часов музыки за последний год и помогли вывести своих любимых исполнителей на первые строчки чартов Billboard.

Эти фанаты получили “золотой билет”, дающий им право посетить выступление их любимых артистов специально для BBMA 2023.

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