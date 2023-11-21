Артемий Троицкий рассказал, что Алла Пугачева готовит россиянам сюрприз

Народная артистка СССР недавно посетила Россию, откуда отправилась на Кипр. Во время посещения родины певица побывала на студии звукозаписи в Твери. В звездной тусовке после этого заговорили о возможных музыкальных премьерах Аллы Борисовны.

Вы обо мне ещё услышите! — сказала Примадонна в своем новом послании, подогрев еще больше разговоры о возможных сюрпризах с ее стороны.

Критик Артемий Троицкий, который включен в список иноагентов в РФ, сказал, что не до конца знает, что именно имела в виду Алла Пугачева:

Мне она это тоже говорила. И всегда отвечала в духе - мол, у нее "своя линия, своя стратегия". И она выскажется, но когда и каким образом это случится, будет держать в секрете.

По мнению Троицкого, певица сейчас в прекрасной форме - как физической, так и ментальной. Музыкальный критик обозначил настрой звезды как «боевитый». Но приоритет Пугачевой сегодня - забота о младших детях.