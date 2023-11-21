Женщинам племени масаи выбивают зубы, делают обрезание, но покупают их за большие деньги

Масаи одно из немногих африканских племен, сохранившее самобытность. Хотя цивилизация несколько изменила его уклад жизни, представители племени хранят свои обычаи и культурные ценности, сообщает автор канала Trips & UrbEx на платформе Дзен.

Он рассказал, что мужчинам масаи жениться непросто. Для этого надо отдать отцу невесты не менее 15 коров. При этом каждая из буренок стоит 500-700 долларов. В итоге получается около 9 тысяч долларов - сумма малоподъёмная. Где взять такие деньги?

Мужчины промышляют, как могут. Продают самодельные сувениры, сланцы из старых покрышек, работают охранниками в отелях и кемпингах.

Но есть и зажиточные масаи, у которых стада по 1000 голов. У них может быть даже по 5 жён, причем их можно делить с братьями и побратимами, потому что женщины одной семьи - общие.

У масаи - свои представления о красоте. Женщины вытягивают мочки ушей, и им выбивают 2 нижних зуба. Возможно, такая мода появилась, когда женщин угоняли в рабство и они, чтобы этого избежать, обезображивали себя.

До замужества девушки также должны пройти обряд обрезания. Мужчины могут отказаться от женщин, которые не прошли эту процедур. Либо - дать за такую невесту низкую плату.