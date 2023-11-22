Юрий Лоза призвал россиян дать Пугачевой спокойно «дожить свой век»

Алла Пугачева с началом спецоперации с мужем Максимом Галкиным и младшими детьми эмигрировала в Израиль. Оттуда, как написали СМИ, певица переехала на Кипр.

Потом появились слухи, будто Алла Борисовна «нацелилась на США», где живут ее внуки и у звезды также есть недвижимость, сообщает МК.

Музыкант Юрий Лоза считает, что Алла Пугачева после ее отъезда из России того внимания, которое ей оказывают, не стоит.

Он назвал исполнительницу «отставной артисткой», которая уже «не поет лет 15», потому и говорить о ней незачем.