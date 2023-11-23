Елена Воробей рассказала о жизни своей дочки с непростой судьбой

15:12 2023-11-23
Елена Воробей рассказала о жизни своей дочки с непростой судьбой

Звезда делает все возможное ради наследницы. В жизни девушки сейчас наступил новый этап.

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей купила в Москве квартиру для возможного переезда в нее дочери звезды, сообщает 5-tv.r.

Доченька растет у меня, взрослеет, ей скоро 21, - поделилась знаменитость.

В приобретенных апартаментах сейчас идет ремонт. Воробей уточнила, что интерьер будет в современном стиле - с отсылками к хай-теку и ар-деко.

Артистка призналась, что купила квартиру без ипотеки, потому что не любит долги. Воробей не скрывает: вероятно, жилье достанется дочери, которой скоро исполнится 21 год и у нее уже имеются «женихи».

У дочери Воробей не простая судьба. Молодая девушка долго болела, у нее даже подозревали задержку в развитии и ставили угрозу инвалидности, пишет Экспресс газета. 

Девушке пришлось делать операцию, средства на которую собирала общественность. К счастью, с возрастом о проблемах со здоровьем удалось забыть.

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