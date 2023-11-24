Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

10:09 2023-11-24
Жительница Австралии жутко испугалась, обнаружив возле дома яйца в форме пули

Объяснение странной находке не нашли даже опытные эксперты. Ответ смогла дать только укротительница ядовитых змей.

Необычная находка во дворе одного из домов в Австралии вызвала бурю в соцсетях.

На фотографиях, которые хозяйка выложила в Facebook, изображены три розовых яйца в форме пули. Странная находка расположилась у подножия большого дерева.  

Кто-нибудь знает, что это такое? - спросила автор поста из города Перта.

Подписчики выдвинули самые разные версии. По их мнению, это могли быть "яйца динозавра", "морское стекло" и даже кристаллы.

Они похожи на яйца рептилий, что-то вроде змей, - написал один из пользователей сети.

Мысль о том, что змеи или рептилии могут вылупиться из "патронов", заставила женщину из Перта вздрогнуть. 

Она уведомила о находке государственный департамент Австралии по биоразнообразию, охране природы и достопримечательностям, но ответов на свой вопрос не получила. Загадка поставила в тупик даже экспертов. По их словам, змеиные яйца, как правило, белого цвета.

Ответ нашло издание Yahoo News Australia. По его данным, найденные "патроны" на самом деле являются змеиными яйцами. Но они бесплодны, и из них никто не вылупится.

У змей действительно большая кладка, и не все их яйца будут плодовитыми, - объяснила сказала Yahoo укротительница ядовитых змей и участница выставки дикой природы Тина Ченери.

Иногда случается, что самка была не в лучшем состоянии или это просто плохая кладка яиц.

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