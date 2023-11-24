Жительница Быхова создала райский сад с уникальными скульптурами и галерею вышивок

Но самое примечательное то, что по всей территории участка рассредоточились фигуры сказочных и народных героев, которые тоже сделаны руками талантливой хозяйки.

Клумбы задуманы так, чтобы россыпь цветов радовала своими красками с ранней весны до поздней осени, а порой даже из-под снега выглядывала.

Дом пенсионерки Валентины Шевченко в Быхове один из самых приметных в городе. И все — за счет большого сада, где растут в том числе экзотические деревья, кустарники и цветы. Одних только роз — под сто видов!

Полено и немного фантазии Баба Яга и Колобок, гуси-лебеди и лошадь с гармонистом, влюбленная пара и грибник с корзиной боровиков — необычные деревянные «скульптуры» радуют не только самого мастера и ее родных, но и соседей, случайных прохожих. Некоторые, узнав об уникальной уличной экспозиции, специально приходят посмотреть на самодельные садовые фигуры. Валентина Петровна всех гостей принимает радушно. И тайны из своего увлечения не делает: За основу беру березовые чурки — с ними легче работать, да и внешне такой материал смотрится интереснее. С инструментами быховчанка подружилась еще в детстве, и сегодня с легкостью управляется с пилой, молотком или степлером. Наряды для ростовых кукол тоже шьет сама из ставшей ненужной одежды. Немного времени, выдумки и фантазии — и у дома появляется новый герой, который периодически теснит «постаревших» от времени, снега или дождя.

Айва японская и абрикосы Сад и огород Шевченко тоже отличается от средних стандартов. Здесь растут не только яблоки, груши или сливы, но и алыча, черешня, абрикосы, жимолость, айва японская, голубика, шелковица - этот перечень можно продолжать и дальше. Нашлось место также для десятков хвойных: ели, туи, сосны. Хозяйка постоянно экспериментирует, выращивая необычные сорта овощей или южных растений. Урожай в любом сезоне не разочаровывает. Если любишь свое дело, тогда все и получается, - призналась быховчанка. Хотя трудиться, конечно, надо. Летом она, к примеру, поднимается с рассветом, в 4-5 часов утра, и - сразу в огород. А завершает работы с заходом солнца. Но те же цветы, утверждает, дарят ей силы. Присядет передохнуть, полюбуется их красотой, и усталости как не бывало.