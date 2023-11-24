Жительница Быхова создала райский сад с уникальными скульптурами и галерею вышивок

Дом пенсионерки Валентины Шевченко в Быхове один из самых приметных в городе. И все — за счет большого сада, где растут в том числе экзотические деревья, кустарники и цветы. Одних только роз — под сто видов!
Клумбы задуманы так, чтобы россыпь цветов радовала своими красками с ранней весны до поздней осени, а порой даже из-под снега выглядывала.
Но самое примечательное то, что по всей территории участка рассредоточились фигуры сказочных и народных героев, которые тоже сделаны руками талантливой хозяйки.
Полено и немного фантазии
Баба Яга и Колобок, гуси-лебеди и лошадь с гармонистом, влюбленная пара и грибник с корзиной боровиков — необычные деревянные «скульптуры» радуют не только самого мастера и ее родных, но и соседей, случайных прохожих.
Некоторые, узнав об уникальной уличной экспозиции, специально приходят посмотреть на самодельные садовые фигуры. Валентина Петровна всех гостей принимает радушно. И тайны из своего увлечения не делает:
За основу беру березовые чурки — с ними легче работать, да и внешне такой материал смотрится интереснее.
С инструментами быховчанка подружилась еще в детстве, и сегодня с легкостью управляется с пилой, молотком или степлером. Наряды для ростовых кукол тоже шьет сама из ставшей ненужной одежды. Немного времени, выдумки и фантазии — и у дома появляется новый герой, который периодически теснит «постаревших» от времени, снега или дождя.
Айва японская и абрикосы
Сад и огород Шевченко тоже отличается от средних стандартов. Здесь растут не только яблоки, груши или сливы, но и алыча, черешня, абрикосы, жимолость, айва японская, голубика, шелковица - этот перечень можно продолжать и дальше. Нашлось место также для десятков хвойных: ели, туи, сосны. Хозяйка постоянно экспериментирует, выращивая необычные сорта овощей или южных растений. Урожай в любом сезоне не разочаровывает.
Если любишь свое дело, тогда все и получается, - призналась быховчанка.
Хотя трудиться, конечно, надо. Летом она, к примеру, поднимается с рассветом, в 4-5 часов утра, и - сразу в огород. А завершает работы с заходом солнца. Но те же цветы, утверждает, дарят ей силы. Присядет передохнуть, полюбуется их красотой, и усталости как не бывало.
Мечты сбываются
Зимой, когда заканчивается дачный сезон, Валентина Петровна тоже без дела не сидит. Она активно займется вышивкой. Свои работы не раз демонстрировала на городских выставках и праздниках.
А дома у нее постоянно действующая галерея: считай, все стены картинами украшены! Причем развешаны они исключительно по тематике: на одной стороне детские сюжеты, на другой — картины с пейзажами или цветами.
Иконы вообще отдельная тема: к созданию работ на библейские темы мастер относится с особым трепетом.
Еще одно хобби быховчанки: коллекционирование вещей эпохи СССР. Она призналась, что у нее есть мечта — открыть музей, в котором будут представлены и вышивки, и вещи от дедов и прадедов.
Если все получится, говорит, посмотреть экспозиции и проникнуться тем периодом жизни каждый тоже сможет бесплатно. Дети и внуки поддерживают начинания мамы и бабушки, помогают во всем.
У Шевченко две родные дочери и сын: все получили хорошее образование и сами стали родителями. Валентина Петровна также вырастила четверых приемных детей, с которыми поддерживает отношения и сегодня.
Их детей пенсионерка тоже считает своими внуками и дарит им свою любовь и внимание.