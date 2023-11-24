В новосибирской больнице девочку с ВИЧ сутки не кормили

21:52 2023-11-24
В новосибирской больнице девочку с ВИЧ сутки не кормили

В одной из новосибирских больниц 10-летнюю девочку с ВИМ не кормили, также лишив её постельного белья.

Десятилетняя Мия уже родилась с ВИЧ: вирусом болела её мама, которая также не знала о своей болезни до беременности. Перед родами женщину обследовали, найдя у неё вирус иммунодефицита человека. Выяснилось, что таким подарком её наградил бывший возлюбленный.

Впоследствии мама Мия умерла, а попечительство на оставшейся сиротой девочкой взяла родная сестра скончавшейся. Недавно женщина отправила Мию в больницу Новосибирска, поскольку у девочки были проблемы с почками.

После первого дня в медучреждении девочка позвонила мачехе, рассказав, что ей не выдали постельного белья. Кроме того, девочка сутки не получала больничного питания. Рассерженная женщина приехала в больницу, отчитав персонал за подобную халатность.

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