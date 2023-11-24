Россиянина отправили на лечение за то, что он сбросил 5 кошек с 9 этажа

41-летний россиянин, работавший вахтовым методом, вернулся в родной для себя Красноярский край. Мужчина начал распивать ещё в поезде, по дороге домой, продолжив возлияния по приезде на малую родину.

Там вахтовик отправился в гости к сердобольной матери, которая любит уличных котов. Женщина даже приютила у себя пятерых четвероногих, что крайне не понравилось её сыну.

Всё также распивающий спиртные напитки сын женщины вышел на балкон 9 этажа, выбросив с высоты 5 кошек женщины. Четыре животных скончались на месте, пятую кошку удалось спасти. Сейчас живодёра приговорили к принудительному психиатрическому лечению амбулаторного типа.