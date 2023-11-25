В Питере юный хоккеист получил разрыв селезёнки после падения на лёд

23 ноября в питерском ледовом зале "Динамо" проходил юношеский хоккейный матч, во время которого 15-летний спортсмен неожиданно упал на лёд. Подростка срочно доставили в больницу, где у него диагностировали разрыв селезёнки.

Обследовавшие мальчика медики приняли решение об его немедленном переводе в отделение реанимации. Сейчас состояние пострадавшего оценивают как тяжёлое.

По предварительной информации, подросток получил серьёзную травму из-за того, что во время падения он сильно ударился животом об лёд.