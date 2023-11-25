Житель Москвы избивал дочь за пристрастие к компьютерным играм

16:55 2023-11-25
Житель Москвы избивал дочь за пристрастие к компьютерным играм

Москвич бил 13-летнюю дочь за то, что та не хотела учиться, предпочитая урокам досуг за компьютером.

Примечательно, что мужчина сам работал в IT-отрасли, из-за чего проводил много времени за компьютером. Тем не менее, отцу не нравилась любовь дочери к видеоиграм, из-за чего он систематически бил девочку.

В один из таких дне дочь взбунтовалась и позвонила в полицию. Судмедэксперты сняли побои, обнаружив у девочки повреждения локтевых связок.

Бывшая жена горе-отца выступает за заведение уголовного дела в отношении мужчины, позволяющего себе рукоприкладство. Известно, что девочка нередко проводила время с мамой, которая не запрещала ей играть в компьютерные игры.

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