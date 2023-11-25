В Копейске пенсионер-инвалид изнасиловал соцработницу

Известно, что 70-летний инвалид находился в пансионате, где за ним ухаживала соцработница. В одну из ночей пожилой мужчина накинулся на работницу пансионата, изнасиловав её.

Женщина позвонила в полицию, рассказав о произошедшем, после чего инвалида поместили в изолятор временного содержания для избрания дальнейшей меры пресечения.

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования, благодаря чему пожилой насильник может сменить место в пансионате на тюремную камеру.