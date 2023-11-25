Глава Пензы против установки мемориалов погибшим героям СВО на школах

Глава Пензы Александр Басенко не поддержал идею об установлении в школах мемориальных досок погибшим героям спецоперации на Украине. Ранее в Госдуме предложили ставить памятники погибшим в СВО рядом со школами, в которых они учились.

По мнению Басенко, установка мемориалов погибшим в спецоперации на зданиях школ превратит учебное заведение в "некрополь".

При этом Александр Басенко отметил, что в будущем такие мемориальные доски на школах всё же можно установить, однако сейчас они будут травмировать детскую психику.

Слова Басенко прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который категорически не согласился с мэром Пензы. Хинштейн считает, что губернатор Пензенской области должен обратить внимание на позицию главы Пензы.