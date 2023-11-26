В Питере живодёрка четыре месяца приковывала собаку к батарее

Сотрудники "Теремка" стараются аккуратно следить за жизнью питомцев, которых отдали в новые руки. На протяжении четырёх месяцев работники приюта пытались связаться с женщиной, забравшей Сиену, однако та контактов избегала.

Встревоженные сотрудники "Теремка" вместе с волонтёрами прибыли на место жительства Сиены, где им открылось страшное: оказалось, что собаку четыре месяца приковывали к батарее и почти не кормили.

Животное сразу же забрали у живодёрки. Выяснилось, что собака похудела на десять килограмм. Сейчас Сиена проходит многочисленные медицинские обследования, однако сотрудники ветклиники уверяют, что смогут помочь питомцу вернуться к нормальной жизни.