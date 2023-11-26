Вирусный ролик, всполошивший ТикТок: роскошная свадьба, на которую ушло $59 млн, уже названа «свадьбой века»

Молодожены Мадлен Броквей и Джейкоб Лагрон выложили в TikTok видео со своей недавней свадьбы и взорвали интернет. Отец 26-летней невесты владеет автосалонами Mercedes-Benz в США.

Девушка познакомилась с будущим мужем в 2020 году. С того времени он побывал в должности координатора талантов Ассоциации кантри-музыки, потом был помощником команды американского футбола Ole Miss.

Новобрачные вместе с толпой родственников и друзей прибыли в Париж на частном самолете. Брачная церемония проводилась в частном саду французской столицы с шикарным видом на Эйфелеву башню. Закончился торжественный обряд частным концертом Maroon 5.

До этого был организован не менее роскошный девичник, продлившийся четыре дня в одной из самых дорогих гостиниц. Также перед свадьбой были проведены репетиция ужина в Парижской опере и ночь в Версальском дворце.

Все это время по пятам за молодоженами следовали личный водитель, бригада парикмахеров, стилистов и визажистов, отвечавших за безупречность внешнего вида невесты.

Поблизости всегда находилась группа фотографов-профессионалов. Операторы вели чуть ли не поминутную съемку всех происходивших у них на глазах радостных событий.

В целом на организацию потрясающего по своему масштабу бракосочетания и последующего свадебного торжества ушло 59 млн долларов.