У актера Михаила Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

12:34 2023-11-26
У актера Михаила Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Друг и коллега звезды Иван Охлобыстин заявил, что его товарищ «больной насквозь» и он молится о нем.

Здоровье артиста Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии, становится все хуже. По словам друга и коллеги Ивана Охлобыстина, его товарищ «больной насквозь». Охлобыстин молится о нем, сообщает КП.

Он насквозь больной. Его надо забирать оттуда. Он уже давно все осознал…

К нему в колонии очень хорошо относятся. Но такой режим для больного человека - это ужас, - сокрушается актер.

Звезда «Интернов» молится, чтобы его коллега вышел по УДО. Михаил Олегович недавно отметил 60-летие. 

Миша старается. Мы молимся. Он работает, как вол, - заверил Охлобыстин.

Ранее артист сообщал, что у Михаила Ефремова выпали нижние зубы. И вставить их в заключении — дело хлопотное. 

Мы думаем сейчас, что можно предпринять, чтобы их восстановить, — поведал он.

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