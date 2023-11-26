У актера Михаила Ефремова в колонии ухудшилось здоровье

Здоровье артиста Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии, становится все хуже. По словам друга и коллеги Ивана Охлобыстина, его товарищ «больной насквозь». Охлобыстин молится о нем, сообщает КП.

Он насквозь больной. Его надо забирать оттуда. Он уже давно все осознал… К нему в колонии очень хорошо относятся. Но такой режим для больного человека - это ужас, - сокрушается актер.

Звезда «Интернов» молится, чтобы его коллега вышел по УДО. Михаил Олегович недавно отметил 60-летие.

Миша старается. Мы молимся. Он работает, как вол, - заверил Охлобыстин.

Ранее артист сообщал, что у Михаила Ефремова выпали нижние зубы. И вставить их в заключении — дело хлопотное.