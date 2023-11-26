Россиянка пережила культурный шок, попробовав в Таиланде оливье

Российская тревел-блогер Марина Ершова отведала в Таиланде оливье и испытала культурный шок. Девушка поделилась своими впечатлениями в личном блоге на платформе Дзен.

По словам автора публикации, салат приготовил ее знакомый таец. Он использовал для этого корень имбиря, вареный рис, сушеную рыбу, креветок, моллюсков, огурцы, помидоры, капусту, лук и чеснок.

Мы ощутили нотки неизведанного после этого салата и поняли, что ничего невозможного в тайской кухне нет. Они все едят в таком духе и с рыбным вкусом. Русскому человеку делать нечего на кухне тайца. Не дело есть такое оливье, - так описала необычный опыт Ершова.

Путешественница призналась: несмотря на старания ее тайского друга, сердце девушки осталось верным «советскому оливье с майонезом».