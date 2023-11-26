Мошенник №1 на планете тратит на забавы миллионы долларов и остается неуловимым

Малайзиец Джо Лоу - самый известный мошенник XXI века. Он развлекался так, как никому и не снилось. Например, он мог встретить Новый год в разных странах Земли с разницей в несколько часов, сообщают "Секретные материалы 20 века" на платформе Дзен.

Джо Лоу стал известен после того, как вывел из госфонда благосостояния 1Malaysia Development Berhad более 4 миллиардов долларов. Это произошло под покровительством премьер-министра страны Наджиба Разака, который в итоге лишился власти и попал на 12 лет за решетку.

По оценкам международных специалистов, при помощи своего отца Джо Ларри сумел обрушить экономику целого 33-миллионного государства. В частности, были украдены средства, выделенные на создание СЭЗ Искандар на границе с Сингапуром и развитие энергетики штата Саравак.

Джо Лоу также вместе с Ризой Азизом открыли в американском Голливуде компанию Red Granite. На украденные в Малайзии средства был снят фильм «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе. В главной роли снялся Леонардо Ди Каприо.

Мошенник №1 также известен своим размахом на отдыхе. Например, однажды он зафрахтовал авиалайнер «Боинг 747-400» на шестьсот пассажиров. На борт Лоу и 40 его гостей поднялись в Лос-Анджелесе 31 декабря.

В числе гостей были Джейми Фокс, Джон Хилл, Леонардо Ди Каприо, Кевин Коннолли и несколько моделей. Борт полетел в Сидней, где гости махинатора катались на яхтах, обедали, играли в казино.

Для масштабного празднования Нового года Лоу даже заказал ванны со льдом, которые были наполнены десятками бутылок шампанского Cristal.

После полуночи все полетели назад в Лас-Вегас, где пересели в лимузины и поехали в ночной клуб и встретили Новый год еще раз.

Джо Лоу объявлен в розыск, но до сих пор не пойман. В последний раз мошенника №1 видели, когда он проиграл в казино Лас-Вегаса 1,75 миллиона долларов всего за 90 минут игры.