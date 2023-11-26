По утверждению самого актера, он – настоящий сибиряк на 25% (он даже делал тест, который это подтвердил), поэтому первым делом посетил село Оймякон, известным самыми низкими температурами в мире (может доходить до -71 градуса).

В Москве Харди подарили на память ушанку, которую он пообещал надевать в самый мороз.

«Меня действительно тянет в Россию, наверное, потому что на четверть я сибиряк», сказал Харди в своем интервью для Первого канала.