По утверждению самого актера, он – настоящий сибиряк на 25% (он даже делал тест, который это подтвердил), поэтому первым делом посетил село Оймякон, известным самыми низкими температурами в мире (может доходить до -71 градуса).
В Москве Харди подарили на память ушанку, которую он пообещал надевать в самый мороз.
«Меня действительно тянет в Россию, наверное, потому что на четверть я сибиряк», сказал Харди в своем интервью для Первого канала.
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