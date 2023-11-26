Кто такой Хаби Лейм и как он стал самым популярным блогером ТикТок в мире

Хаби Лейм стал первым тиктокером в Европе, который смог набрать 100 млн подписчиков. Сегодня он - лицо компании Boss, которая предложила ему подготовить для них эксклюзивную коллекцию одежды.

Все элементы капсулы Boss х Khaby черного цвета, в том числе бомбер, футболка, толстовка с капюшоном. Каждая вещь выпускается с логотипом компании, автографом Хаби и фирменными кожаными аппликациями.

В коллекцию входит необычная кукла-сувенир, плюшевая мини-копия Лейма. Ее можно использовать как отдельный аксессуар, а также прикрепить, например, к толстовке. Ценник на предметы одежды колеблется от 156 до 521 долларов.

Ранее модный дом уже сотрудничал с блогером: его позвали на показ Russell Athletic x Boss и предложили сняться в рекламном ролике, подготовленном к перезапуску бренда.

Старший вице-президент по глобальному маркетингу и бренд-коммуникациям в Hugo Boss — Мия Салливан:

Партнерство Boss и Хаби привлекает к бренду новых молодых клиентов, благодаря чему модный дом не теряет своей актуальности. История Лейма и его достижения отражают дух кампании #BeYourOwnBoss, поэтому он — идеальная компания для Boss. У Хаби такое большое сердце, что он способен дарить радость всему миру. Он уже “культурная икона” молодежи, но и последующие поколения будут прославлять его идеи.

Хаби Лейм, полное имя Хабане, стал звездой интернета, снимая смешные молчаливые ролики, в которых он подшучивает над любителями все усложнять.

Лейм разоблачает бесполезные лайфхаки других блогеров ТикТок, лишний раз подтверждая на своем примере банальную истину: все гениальное просто.

Невероятно обаятельный парень с добродушной смешной улыбкой и невозмутимым видом. В своих роликах он не произносит ни слова, все, что он хочет сказать миру, он передает с помощью очень живой мимики и жестов. Ему ставит лайки Марк Цукерберг, его приглашает для совместных съемок Уилл Смит, подписчики по всему миру его обожают.

Молодой человек родился в Сенегале, потом перебрался с семьей в Италию. У него врожденная дислексия и серьезные проблемы с арифметикой с детства. Однако парень закончил школу, потом сменил кучу работ - был официантом, каменщиком, мойщиком окон, шел на любые подработки.

Семья жила плохо, еле сводила концы с концами. Лейм всегда мечтал быть комиком, поэтому стал снимать ролики для Ютуб. Они не могли набрать даже 20 просмотров. Во время пандемии Хаби уволили с работы, от безысходности он снова начал снимать видео, теперь уже для ТикТок.

Первые ролики не были популярны, они снимались в обычном формате со словами. Когда Хаби "замолчал" и стал делать немые видео, высмеивая абсурдные лайфхаки модных инфлюенсеров, на него обрушилась настоящая слава.

Его короткие ролики незатейливы, без выставленного света, постановочных декораций, все происходит в скромной квартире.

Сегодня с парнем снимаются знаменитости (футболист Алессандро дель Пьеро), с них хотят работать известные бренды (компания по производству макаронных изделий Barilla).

Мечта Хаби - купить большой дом для матери, которая с отцом до сих пор ютится в социальном жилье.